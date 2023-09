La semaine du jardinier heureux

Un lapin en tenue de jardinier nous dévoile ses secrets pour prendre soin de son jardin tout au long de la semaine : - Le lundi, il cueille les fleurs : marguerites, tulipes, pivoines... - Le mardi, il s'occupe du potager : aubergines, carottes, courges... - Le mercredi, il tond la pelouse - Le jeudi, il cueille des fruits mûrs pour faire des gâteaux et des confitures - Le vendredi, il récolte les trésors du jardin - Le samedi, il a rendez-vous avec ses amis les animaux - Et le dimanche, bien évidemment, c'est repos... au jardin ! Voici une belle approche pour découvrir et nommer chaque plante, chaque habitant du monde enchanteur du jardin. Le tout a été imaginé par Nathalie Lété, artiste à la renommée internationale, au style graphique unique, naïf, poétique, coloré et riche. Un véritable bijou artistique qui saura plaire aux petits comme aux grands !