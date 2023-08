Comment devenir intéressant. Impactez, captivez, influencez grâce au pouvoir des histoires

L'art de capter l'attention et de séduire par la parole. L'héritier de Comment se faire des amis ! Depuis sa plus tendre enfance, Franck Marcheix a eu des facilités à parler, à argumenter, à faire de l'humour. Amuseur familial, il était à la fois source de fierté et de honte : "Tu seras avocat ou voyou ! " lui disait-on. Mais l'art d'intéresser n'est pas équitablement réparti dans la population. Nombreux sont ceux qui paniquent à la simple idée de devoir prendre le parole, ne parviennent jamais à raconter une histoire de bout en bout, ou ne trouvent rien à dire face à leur date ou même face à des amis. Alors ne parlons même pas de convaincre son manager ou son banquier ! Dans cet ouvrage, Franck Marcheix enseignera au lecteur comment impacter et séduire n'importe qui. Pour cela, il lui faudra : - avoir confiance en lui - ou développer son talent d'acteur pour le faire croire ; - avoir des choses intéressantes à dire - ou apprendre à les faire passer comme telles ; - avoir une passion pour ce qu'il dit - ou donner cette impression ; - comprendre son corps, ses émotions et ceux de son interlocuteur/son public - et les exploiter à bon escient ; - maîtriser l'art de la rhétorique - et l'utiliser stratégiquement. Pour transmettre ces savoirs, Franck utilise justement de nombreuses techniques de storytelling, dont le lecteur pourra s'inspirer. Il sera alors bien plus facile de devenir le centre d'attention, sans stress ni prétention !