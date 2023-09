Hagard, enquêteur de l'Histoire - Tome 3 - Les Secrets de l'Oppidum

Hagard est un garçon curieux et passionné d'Histoire. Dès qu'il s'endort, ses aventures nous entraînent dans des voyages à différentes époques pour découvrir notre patrimoine historique. Cléo, l'amie d'Hagard, fête son anniversaire à Samara, parc de reconstitutions préhistoriques. Notre jeune héros voit là l'occasion rêvée de tester et comprendre ses pouvoirs, tout en parcourant trois périodes charnières de notre civilisation : le Néolithique, l'âge du Bronze et la guerre des Gaules !