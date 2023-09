Le pouvoir des ressentis

Découvrez une manière simple et ludique de se reconnecter à son corps et à ses ressentis ! A l'aide de 42 cartes illustrées détaillant chacune un exercice méditatif et d'un livret explicatif avec des conseils de pratique, apprenez à développer vos ressentis pour prendre soin de vous au quotidien. Retrouvez dans cet étui zen : 7 catégories identifiées par un code couleurs afin de vous familiariser avec la pratique et de vous inviter à une introspection profonde et progressive en fonction de vos besoins (Mon instant présent, Mon passé et mon futur, Ma planète émotionnelle, Mon jardin secret, Ma magie intérieure, Ma tempête intérieure et Mes challenges) ; 7 QR codes donnant accès à un bonus audio pour des méditations guidées.