Mon grand livre - Dessins kawaii

Ce livre grand format rassemble plus de 190 modèles de dessins kawaii en pas-à-pas, répartis selon 11 thèmes irrésistibles ! Tout pour apprendre à dessiner en s'amusant grâce à une méthode qui permet de reproduire d'adorables modèles à partir de formes simples et en seulement quelques étapes. Proportions, expressions du visage, mise en couleur : un livre pour apprivoiser les codes du dessin kawaii et créer tout un petit monde !