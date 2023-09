Mystérieuses Affaires. Tome 1, Meurtres à Londres

Un crime. Cinq adresses, cinq chapitres. Des indices à collecter... et des suspects qui ont tout à cacher. Vais-je réussir à lever le voile sur cette affaire ? Joey Dodds, 70 ans, a été retrouvé mort dans son jardin. Tout le monde croit à un arrêt cardiaque. Sauf moi, voisin de la victime et apprenti détective. Et je suis prêt à mener l'enquête ! Cette mission n'est pas sans danger. De Buckingham Palace aux salles de théâtres londoniennes, il me faudra interroger, observer, explorer... Suivre mon instinct autant qu'assurer mes arrières. Vais-je réussir à démasquer le coupable ?