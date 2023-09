Mythes et Meufs volume 2

Blanche Sabbah décortique des mythes, des contes, des textes bibliques et des dessins animés en y interrogeant le rôle de la femme et la façon dont ces récits ont évolué à travers les siècles, participant à une éducation patriarcale. 21 nouvelles figures à découvrir dans ce nouvel opus : La belle (de la Belle et la Bête), Circé, Mulan, Lady Macbeth, Barbie, La Parisienne, Esmeralda, la Schtroumpfette, Daenerys Targaryen, La Vierge Marie, Poison Ivy, Atalante, Genièvre, Eleven (Stranger things), Les Walkyries, Lysistrata, Chang'E, Les Ménades et un épisode spécial "Les autrices" sont au sommaire de ce volume 2.