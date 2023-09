Hé patron ! Pour une révolution dans l'entreprise

Vous travaillez pour quelqu'un ? Quelqu'un travaille pour vous ? Comment ça se passe au travail ? Dans la vie de tous les jours, nous sommes censés librement tout prendre en main : nos carrières, nos relations, notre alimentation, nos états d'âme et tant d'autres choses. Dans nos démocraties, menacées, nous avons cependant les moyens de peser sur nos destins, tant individuels que collectifs. Nous déposons des bulletins de vote dans les urnes, sollicitons nos mairies et nos écoles pour faire bouger les choses, signons des pétitions ou organisons des manifestations pour faire changer la loi, menons campagne pour nos élues et élus préférés. Bref, nous prétendons avoir quelque chose à dire sur le cadre de notre existence. Pourtant, c'est une toute autre expérience dans le monde de l'entreprise. Les entreprises nous promettent du changement, de l'amélioration, du progrès... mais qui y détient le pouvoir de décider ? Que l'on travaille pour elles ou qu'elles travaillent pour nous, les entreprises - et plus précisément leurs dirigeants et leurs actionnaires - prennent des décisions qui nous touchent à chaque moment de notre vie... sans nous demander notre avis. Leur pouvoir est immense alors que notre statut de citoyen s'arrête aux portes de l'entreprise. Est-ce que cela nous convient vraiment ? Il est clair que non. Alors que faire ? L'enjeu de ce livre est que la démocratie s'exerce bel et bien dans les entreprises. Cette BD idéaliste et remarquablement informée prend appui sur les réflexions collectives d'un groupe de chercheuses et de chercheurs issus des meilleures universités mondiales, ce qui lui confère toute sa solidité intellectuelle. Etudiant, militant, citoyen, entrepreneur, actionnaire ou manager - ou tout simplement lecteur ou lectrice intéressée par le monde de l'entreprise -, ce livre est pour vous !