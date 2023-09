Français CP Clés de la compréhension . Guide de l'enseignant, Edition 2023

Pour un enseignement explicite de la compréhension orale et écrite - Une pédagogie fondée sur l'actualité de la recherche et sur la lecture pas-à-pas. - Un outil clé en main pour structurer l'enseignement de la compréhension sur toute l'année de CP. - Une démarche spiralaire structurée en 5 modules pour acquérir des stratégies de compréhension efficaces. Le guide pédagogique (168 pages) : - Introduction : une partie théorique introduit et explicite la méthode de la lecture pas-à-pas en s'appuyant sur l'actualité de la recherche. - 5 modules pour le CP ; chaque module est structuré de manière identique : des rituels la lecture pas-à-pas d'ouvrages de littérature jeunesse (1 par module) une activité thématique et des ateliers d'entrainement une évaluation lexicale et une évaluation de compréhension des prolongements : remédiation par les jeux, mise en réseau d'albums... Le bloc détachable de ressources (212 pages) : - Les supports d'activités : tout le matériel pour les rituels et activités, les cartes" stratégies de compréhension " et " déroulement de la lecture pas-à-pas ". - Les traces écrites : pour le lexique et la lecture pas-à-pas, avec trois niveaux de différenciation. - Les supports d'évaluation : des évaluations lexicales et de compréhension, des grilles d'observation pour suivre la progression de chaque élève au fil du module. INCLUS ! La version numérique et ses ressources (BiblioManuels) : - Des activités interactives, classées par module - Toutes les ressources utilisées dans les activités, imprimables et vidéoprojetables Les autrices : Marie-Line Millereux et Delphine Rimbaud-Le Borgne composent un binôme de professeures des écoles. Elles cumulent à elles deux 35 ans d'expérience, dont 16 en CP ! Leur enthousiasme pour la lecture forme un pont entre la Haute-Garonne et l'Essonne. Depuis plusieurs années, elles partagent aussi leur travail sur leurs blogs respectifs : " Ecole du Bord du Monde " et " La classe de Défine ".