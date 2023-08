Marie et Mathieu sont mariés depuis une vingtaine d'années, leur fille Jeanne vient de quitter la maison. Leur vie professionnelle prend toute la place que leur relation ne remplit plus tout à fait. Mais aucun des deux ne se doute que la réception rue Royale à laquelle Marie emmène son mari un soir de printemps va changer leur destin. Une conversation anodine et quelques échanges de regards avec Xavier, un des convives, suffisent pourtant à troubler Mathieu, et à lui donner envie de revoir cet inconnu. Le hasard lui en offrira l'occasion quelques semaines plus tard. Un bonheur intense doublé du sentiment d'un fragile équilibre va alors gouverner la vie des deux hommes. Jusqu'à cet accident de voiture en Normandie... Jérôme Aumont, dans son premier roman, fait le récit d'un amour impossible - et peut-être bien qu'il s'agit de plusieurs amours dont il esquisse les contours. Avec subtilité, dans une prose au plus près des doutes et des déchirements amoureux, Un empêchement éclaire la manière dont cheminent nos sentiments, entre petits arrangements avec la vérité et grandes peurs. Un premier roman aux accents des Choses de la vie ou d'Appelle-moi par ton nom.