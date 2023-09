Memorial face à l'oppression russe. Le combat pour la vérité

En décembre 2021, tandis que ses troupes se massaient aux frontières de l'Ukraine, le pouvoir russe interdisait l'association Memorial, principal mouvement issu de la société civile dans la Russie post-soviétique, qui, depuis la fin des années 1980, mène un travail systématique de mise au jour des crimes du communisme et de défense des droits de l'homme. Un an plus tard, l'ONG recevait le prix Nobel de la paix. Etienne Bouche a longuement rencontré ses militants, évoqué avec eux leur action, qu'ils poursuivent clandestinement aujourd'hui, et la persécution qu'ils subissent depuis des années, à l'image de l'historien Iouri Dmitriev, emprisonné pour un motif fallacieux depuis 2016. En retraçant leur trajectoire, il dresse à travers eux un portrait unique de la société russe contemporaine, de Moscou, où une jeune classe moyenne aspire à un mode de vie occidentale, aux lieux les plus reculés de cet immense territoire. Il montre aussi que Poutine n'a pas fait par hasard de Memorial son principal ennemi intérieur, tant le mensonge historique, de sa réhabilitation des " grandes réalisations " de Staline à la manipulation de la mémoire de la seconde guerre mondiale, est au fondement même de son pouvoir. La vérité, dans le monde qu'il a créé, est devenue inacceptable. Voici l'histoire de ceux qui, malgré la violence dont ils sont l'objet, sont décidés à la défendre jusqu'au bout.