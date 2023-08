American Jesus Tome 3 : Révélation

L'antéchrist, Jodie Christianson, est devenu Président des Etats-Unis. Il organise la chute de l'économie mondiale avec des guerres et des pandémies savamment planifiées. Il en profite aussi pour pucer la population humaine afin de préparer le Nouvel Ordre Mondial souhaité par son père. Que va pouvoir faire Catalina alors que le monde entier s'oppose à elle ? Mark Millar (Old Man Logan, Jupiter's Legacy) conclut ici sa trilogie sur le retour du Christ dans le monde moderne. Il y expose toutes les théories conspirationnistes qui existent, tout en faisant de son nouveau Christ une femme : deux éléments qui donnent à son récit une modernité radicale. Notons au passage que Netflix commence à communiquer sur l' adaptation de ce titre en série, sous le titre "The Chosen One" .