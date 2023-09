La Part du feu

Si Lily, qui est en couple avec Ingken, est en harmonie avec elle-même et avec la vie qu'elle s'est choisie, Ingken, en revanche, doit mener un combat, surtout intérieur, pour assumer une identité librement déterminée. Sur fond de crise climatique mondiale, Ingken se cherche un nouveau prénom et tente de savoir ce qui, dans son existence, peut être conservé et ce qui doit disparaître. Une bande dessinée profondément intime et politique.