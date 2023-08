Amnyé Machen, Amnyé Machen. Poèmes de Tsering Woeser

" Je suis poétesse et la poésie est toute ma vie ", écrit Tsering Woeser. En 2018, au cours d'un pèlerinage autour de la montagne Amnyé Machen, elle compose une série de 83 poèmes qu'elle dit être " un don du dieu-montagne " – poèmes narratifs qui nous entraînent avec elle, au gré de sa pérégrination, au plus profond de son univers. Intense profession de foi bouddhique, c'est aussi une peinture critique de la " domestication " subie par les Tibétains et un hymne à la beauté du Tibet, de sa culture et de ses habitants. Publié avec le soutien du Centre national du livre.