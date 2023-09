California dream. Voyage chez les rêveurs d'avenir

En 1980, un jeune anthropologue est dépêché à Berkeley pour explorer l'écologie humaine. Au cours de son séjour, il traverse des moments à la fois touchants et humoristiques au sein des communautés locales. L'écrivain offre une perspective poétique et impartiale sur cette étude, s'impliquant personnellement dans la quête d'un monde plus harmonieux et en accord avec la nature. Suivant les traces de figures emblématiques telles que Henry David Thoreau, Henry Miller et Jack Kerouac, qui s'est transformé en berger dans les montagnes de Big Sur, le récit nous plonge entre des rencontres avec des gourous et des célébrations exubérantes.

Ces expériences, bien que semblant mineures, prennent une ampleur nouvelle sous le regard perspicace de l'anthropologue et sa plume à la fois inquisitrice et divertissante.

Ce voyage introspectif nous renvoie à nos propres préoccupations, notre ère contemporaine et nos aspirations, nous laissant songeurs sur pourquoi nos dirigeants ne nous ont pas pris au sérieux ni écoutés il y a quatre décennies.