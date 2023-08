Challenge bac - specialite ses

Un jeu de connaissances pour réviser le programme de la spécialité de SES Terminale, en s'amusant : - Un jeu de plateau adapté à l'équipement d'une classe entière : la boîte de jeu contient 4 plateaux et 4 boîtiers de cartes pour pouvoir jouer en 4 îlots avec 36 élèves maximum - Un jeu auquel les élèves peuvent aussi jouer en autonomie, au CDI. - Le but : être le premier à atteindre la case d'arrivée > en répondant à des questions de connaissances (notions, courants de pensée, mécanismes) classées par niveau de difficulté > en réalisant des défis, seul ou contre une autre équipe > en utilisant stratégiquement des cartes "pouvoir" - Plusieurs configurations de jeu sont proposées dans le livret inclus dans la boîte pour s'adapter aux besoins divers des élèves et des professeurs : utilisation des cartes seules pour une séance de révision rapide, classement des cartes par thème pour réviser tout ou une partie du programme, fin alternative en milieu de plateau pour des parties plus courtes, utilisation des cartes Défis pour se préparer au Grand Oral...