Data et sport, la revolution. Comment la data révolutionne le sport

En plein coeur de la Coupe du monde de rugby 2023, et à l'approche des Jeux olympiques de Paris, Yannick Nyanga et Aurélie Jean unissent leurs forces dans un ouvrage captivant sur les nouvelles manières d'entraîner les sportifs de haut niveau. Découvrez comment l'analyse de données et les technologies de pointe transforment radicalement le monde du sport, permettant aux athlètes et aux équipes d'améliorer encore et encore leurs performances de façon spectaculaire. Du rugby au football, en passant par la danse et l'athlétisme, Data & sport ? : la révolution dévoile comment chaque discipline tire parti des données pour optimiser les performances. Bien sûr, les auteurs explorent également les menaces soulevées par l'utilisation de ces data, et les problématiques qui en découlent pour la vie privée, la sécurité et l'équité. Que vous soyez passionné ou sportif du dimanche, utilisateur ou professionnel de la data, ou simplement curieux de comprendre comment les nouvelles technologies bouleversent l'entraînement des athlètes, plongez au coeur de cette révolution qui façonne l'avenir du sport, et découvrez comment, dans un futur proche, l'usage de la data touchera tous les sportifs.