Les Petits Rugbymen et Captain Chabal. Spécial monde

Un cahier d'activités rempli de jeux, d'infos insolites et de pages BD 100 % rugby ! Les Petits Rugbymen et Sébastien Chabal unissent leurs forces, leurs muscles et leur passion du rugby dans un album spécial " Monde " pour les 6-13 ans. Jeux à gogo, apprentissage et culture du rugby, planches de BD... tout est prévu pour s'amuser et devenir un incollable du ballon ovale ! Le tout, bien entendu, dans un esprit de troisième mi-temps !