Phénomènes. Histoires extraordinaires des sciences

Recueil scientifique, précis et contemporain, Phénomènes propose une vue transversale et subjective des sciences et aide à comprendre des concepts, des systèmes, ou des idées qui semblent parfois hors de portée. Anthropologie, astronomie, botanique, climatologie, géologie, physiologie, physique, sciences cognitives, technologies et zoologie : 124 planches illustrées spectaculaires ouvrent autant de pistes de réflexion sur notre rapport au monde et de réponses à notre soif d'apprendre. Ces infographies détaillées rapprochent des domaines de la connaissance, parfois très éloignés les uns des autres, par un jeu de correspondances visuelles et poétiques. Préface d'Etienne Klein