Madame mère et le macchabée

Une caravane, quelques animaux et une bande de comiques sans emploi, que demander de plus pour une lune de miel réussie ? Gypsy aurait bien réclamé un peu de tranquillité, mais avec le machabée qu'on vient de retrouver dans leur baignoire, elle doit se faire une raison : le calme n'est pas pour tout de suite. D'autant qu'Evangile, sa mère, s'est mis en tête d'aller enterrer le corps au lieu d'appeler la police, histoire de filer à l'anglaise et de continuer le voyage sans embrouilles. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est le deuxième machabée... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacques David