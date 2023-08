Mes petites routines 110 jeux et activités anti-ennui

Votre enfant grandit, et cherche à explorer le monde qui l'entoure ? Il n'est pas toujours évident de trouver de nouvelles activités au pied levé ! Découvrez 115 activités ludiques, rapides à faire en solo ou à plusieurs, créatives, et ce, avec trois fois rien ! Chacune d'entre elles est pensée pour suivre au mieux le rythme de développement et les capacités de votre enfant : langage, motricité fine, concentration, éveil sensoriel... Avec : - 12 catégories d'activités répertoriées selon la progression de votre enfant, ses besoins et ses goûts - Des photos prises sur le vif pour illustrer chaque activité - Des variantes pour faire évoluer les activités selon les aptitudes votre enfant Accompagnez son évolution par le jeu !