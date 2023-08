La bible de l'upcycling

Apprenez à transformer les vêtements usagés et les tissus oubliés en habits durables et confortables. Tous les conseils pour... - Sourcer des vêtements et tissus réexploitables. - Apprendre les techniques indispensables au refashioning (mesure, ajustement, déconstruction et construction du vêtement). - S'entraîner en réalisant 11 projets simples qui se combinent entre eux pour une garde-robe moderne.