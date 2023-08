L'année du foot 2023

Retour en texte et en images sur une année de football exceptionnelle. A nouveau roi d'Angleterre, le Manchester City de Pep Guardiola grimpe enfin sur le toit de l'Europe, avec son cyborg Haaland comme facteur X. Les vieilles gloires Benzema, Messi et Ronaldo partent à la conquête d'autres continents. Au Qatar, l'équipe de France et Mbappé entrent davantage dans l'histoire mais laissent l'étoile supplémentaire sur le maillot à l'Argentine, tandis que le Maroc se taille la part du lion (de l'Atlas). Avant le Mondial 2023, un vent frais souffle chez les Bleues avec l'arrivée de Hervé Renard et sa chemise blanche sur leur banc. En France, Lens touche du doigt son rêve de renverser un PSG encore dominant mais peu emballant. Les Lyonnaises, elles, tiennent la concurrence à distance en D1. La Coupe de France décrochée, Toulouse et ses supporters voient la vie en rose (et violet). La folie, Naples y plonge également, remportant le championnat d'Italie 33 ans après son dernier sacre. En revanche, pour le Bayern, c'est la routine avec le onzième titre de champion d'Allemagne consécutif (même si Dortmund peut s'en mordre les doigts). Champion d'Espagne, le Barça peine à faire oublier les scandales qui l'entourent. En bref : une saison 2022-2023 pleine de rebondissements, d'émotions, d'espoirs déchus et de rêves éveillés. Coupe du monde - Coupes d'Europe - Ligue 1 - Coupe de France - Premier League - Liga - Bundesliga - Serie A - D1 Arkema