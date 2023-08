Les robots - Kit ludo-éducatif 8-12 ans. Fabrique ton bras robotique et joue en le faisant bouger

L'enfant découvre ce que sont les robots, comment ils "réfléchissent"et fonctionnent, et quelle place ils occupent dans notre quotidien. Il apprend à reconnaître les robots, découvre leur fonctionnement et le rôle de la programmation. Pour comprendre leur rôle au quotidien, il rencontre différentes formes de robots : humanoïdes, en forme d'animaux et mêmes d'autres qui nous aident (des robots médicaux, ou pour explorer des environnements très particuliers, comme les fonds marins ou l'espace). Etape par étape, il construit un bras robotique qui fonctionne grâce à un système hydraulique. Il écrit son programme et joue pour attraper des cubes, en le faisant bouger dans 3 directions.