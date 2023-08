Les statistiques expliquées à mon chat

Aujourd'hui, il n'est plus question de se prendre des pommes sur la tête pour faire des découvertes. Loin des expériences douloureuses, Nathan Uyttendaele dévoile les clés de la nouvelle recherche scientifique : les statistiques. Utilisées à foison dans les médias, et pas toujours à bon escient, elles sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Pourtant leur utilisation et la manière dont elles sont créés restent obscures. Ecrit par un spécialiste des statistiques, cet ouvrage apprend aux lecteurs comment choisir des variables, réaliser des statistiques et les interpréter. Grâce à un logiciel en libre accès et des données mises à disposition, l'auteur propose de nombreux exercices pratiques facilement réalisables. Loin de l'image rébarbative des mathématiques, son ton plein d'humour et les illustrations décalées d'Adelinaa font découvrir les statistiques au lecteur de manière ludique.