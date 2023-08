Pistache s'habille

Ce matin, Zouzou s'habille toute seule. Un short et un tee-shirt : la voilà prête pour sortir. Mais, zut ! il pleut... 6 airs de comptines célèbres aux paroles revisitées et adaptées aux problématiques de l'enfant pour l'aider à mieux appréhender l'étape de l'habillement en autonomie. Une histoire et des chansons La lecture alterne histoire et chansons. La collection offre ainsi deux entrées de lecture possibles : la lecture du texte par le parent et l'écoute des chansons en autonomie pour l'enfant. Les Minousses, des héros familiers et bienveillants Depuis plusieurs années, les Minousses accompagnent les tout-petits dans leur quotidien. Dans cette collection sonore, les enfants retrouvent ces petits héros bienveillants qui les aident à mieux grandir. Un volume réglable Le boîtier sonore a deux niveaux pour pouvoir régler le volume en fonction du moment de lecture.