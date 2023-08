Les tutos de Maélie T02

La tête de Maélie fourmille de mille et une questions... Après avoir été harcelée dans sa ville, l'adolescente est partie vivre chez Sam un ami de ses parents adoptifs. Mais qui est vraiment ce Sam et pourquoi l'a-t-il accueillie chez lui ? Maélie découvre qu'il était un ami de sa mère biologique qui est morte dans des conditions mystérieuses. L'enquête commence alors : pourquoi sa maman fuyait-elle le village en laissant son bébé, Maélie, derrière elle ? Qui est réellement son père ? Que lui cachent les habitants ? Heureusement la jeune fille a aussi d'autres questions plus légères : quel sera le sujet de son prochain tuto ? Quel bricolage fera-t-elle avec sa nouvelle amie Pamela... Et surtout rencontrera-t-elle son premier petit ami dans ce village loin du monde ?