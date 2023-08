Dynastie Vanderbilt

Qui aurait pu imaginer que le jeune Cornelius Vanderbilt, travaillant sur le modeste navire de son père dans le port de New York, finirait par devenir l'homme le plus riche d'Amérique ? Le caractère impitoyable du "Commodore" et son désir pathologique pour l'argent l'auront mené à la construction de tout un empire familial. Après sa mort en 1877, ses héritiers se disputeront sa stupéfiante fortune, créant des discordes qui ne cesseront jamais véritablement. Redécouvrez l'histoire mythique de la famille Vanderbilt à travers les destins de plusieurs membres clés de la dynastie et de leur influence sur le monde. Des misérables quais du vieux Manhattan aux salons du manoir sur la Cinquième Avenue, des somptueux palais d'été de Newport aux cours européennes, jusqu'au New York de nos jours, Cooper et Howe nous dévoilent les triomphes et les défaites de cette dynastie américaine pas comme les autres. Anderson Cooper, présentateur star de CNN, est le fils de l'écrivain Wyatt Emory Cooper et de l'héritière Gloria Vanderbilt, romancière, artiste, styliste et arrière-arrière-petite-fille de Cornelius Vanderbilt. Katherine Howe est historienne et romancière.