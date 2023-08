Friday Tome 2

Une enquête aux frontières du réel. En revenant à Kings Hill, Friday a retrouvé son meilleur ami Lancelot. Ce petit prodige a toujours su résoudre les affaires étranges de la région. Mais cette fois, il y a laissé sa vie. Alors que Friday est dévastée par le chagrin, pour les autorités, l'affaire est close : c'est un accident. Comment peut-on imaginer pareille sottise ? Lancelot travaillait sur une mystérieuse affaire au moment où Friday a découvert son corps dans leur QG en feu. De toute évidence, on a essayé de le faire taire à jamais. Malgré la douleur, Friday se lance dans une épineuse enquête pour honorer la mémoire de son ami. Hélas les lieux du crime ne livreront aucun indice, tout a été détruit dans l'incendie. Friday repense alors à Fouinard, ce camarade qui avait disjoncté à cause d'une étrange dague juste avant la mort de Lancelot. Et si ces deux affaires étaient liées ? De pistes en pistes, Friday va se heurter à une énigme qui évoque une légende locale tout en essayant de déchiffrer les signes que Lancelot semble lui avoir laissés sur sa route. La jeune femme n'avait pas prévu qu'elle devrait se dresser face à une créature maléfique ! L'ambiance devient plus sombre dans le second tome de cette nouvelle série à mi-chemin entre Stranger Things et Stephen King ! Ed Brubaker et Marcos Martin, deux talents acclamés de la bande dessinée continuent de nous faire vibrer à travers un univers aussi onirique que mystérieux pour un polar aux frontières du fantastique.