Gil St-André Tome 15 : L'assassin innocent

Un coupable idéal. Après ses nombreuses péripéties, Gil a repris son rôle de chef d'entreprise dans la région lyonnaise et a réuni autour de lui une équipe d'ingénieurs avec des personnalités très différentes. Parmi eux, Sylvester Mallone, un type renfermé qui arrive souvent avec des bleus au bureau... Ses collègues le savent, il se fait maltraiter par son épouse Marie-Jeanne. Détective privée de profession, elle ne rate pas une occasion de l'humilier. Alors le jour où celle-ci est retrouvée morte dans un ravin, Mallone est arrêté ! Les preuves sont accablantes, ça semble être une évidence, les portes de la prison sont grandes ouvertes pour Mallone. Mais Gil ne croit pas un traître mot de cette histoire. Sylvester est un bon bougre, il n'a pas le profil d'un assassin. Aux côtés de celle qui est désormais devenue sa compagne, l'inspectrice Djida Feschaoui, sceptique face à cette affaire, Gil va engager un détective et assembler petit à petit les pièces du puzzle pour tenter d'innocenter ce pauvre Sylvester ! Près de 30 ans après la sortie du premier tome, les aventures de Gil Saint André continuent de passionner les lecteurs. Depuis le tome 12, les albums sont des histoires complètes qui peuvent se lire indépendamment des autres ! Aujourd'hui ce grand classique de la bande dessinée réaliste franco-belge revient avec une nouvelle enquête qui mêle thriller et amour du bon verbe.