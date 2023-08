Le seul endroit

" Les mots sont essentiels, quelque chose qu'on ne nomme pas n'existe pas ... " En première année de fac, Léold vient d'emménager à Bordeaux. Au même moment il démarre sa prise d'hormones. Car Léold est une personne non-binaire, ni complètement fille, ni complètement garçon. Léold revendique sa " fluidité " et ne regrette rien. Il vit un entre-deux... Face à cette situation ses parents sont un peu perdus. Ils pourraient comprendre un changement de genre mais la " fluidité " ? Heureusement, les amis sont bienveillants. En attendant, Léold doit s'atteler aux cartons dans un appartement en vrac. Pour se détendre, il prend des bains et va à la piscine où le maître-nageur le regarde d'un oeil curieux. Peu importe, Léold se sent bien tel qu'il est. Bientôt, un imprévu va venir bousculer son quotidien. Un imprévu ... qui s'appelle Olivia. C'est sa voisine. Au fil des échanges, une certaine complicité va se nouer entre eux. Olivia va le suivre dans ce parcours de transition, discuter, écouter et débattre. Ensemble, ils vont chercher les mots justes et surtout vivre librement leur histoire naissante. Face au regard d'une Société binaire qui évolue, Léold est en mouvement perpétuel. Il se réinvente chaque jour, il éclate de rire, se questionne, s'habille comme il le souhaite, met du vernis sur ses orteils, marche loin devant... Ce roman graphique touchant met en lumière un personnage fort affirmant son identité genderfluid et ouvre le dialogue en réinterrogeant la langue française. Avec ses dessins délicats et des couleurs solaires à l'image de Léold, Marion Cluzel sublime le récit de l'écrivaine Séverine Vidal.