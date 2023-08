Antidote au désespoir et feuille de route pour temps très incertains, "Earth for all" est le pendant du célèbre rapport Meadows, "les Limites de la croissance", commandé par le Club de Rome en 1972. Cinquante ans après, toujours sous l'égide du Club de Rome, un groupe de scientifiques et d'économistes de premier plan propose deux scénarios et cinq changements de cap radicaux pour parvenir, en une seule génération, à un état de prospérité partagée sur la Terre.