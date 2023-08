Ce qu'on a semé

Sebastian Bergman mène un quotidien agréablement paisible depuis sa découverte du rôle de grand-père. Mais une rencontre avec un patient traumatisé risque de venir bousculer cette quiétude retrouvée. En parallèle, trois meurtres violents frappent la ville en seulement quelques jours. De plus, les victimes semblent être choisies au hasard. Karlshamn tremble, et l'unité criminelle de Vanja aussi... Celui qui sème est le septième et avant-dernier volet de la série à succès international de Hjorth & Rosenfeldt qui s'est vendue à 1, 6 million d'exemplaires rien qu'en Suède, et à 5 millions d'exemplaires dans le monde.