Bien débuter. Plaies, cicatrisation et pansements

Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient porteur d'une plaie. Il s'organise en trois grandes parties : 1 Les prérequis fournissent les notions indispensables de physiologie des plaies et de classification des pansements pour aborder sereinement les situations cliniques prévalentes. 2 Les situations cliniques prévalentes permettent de se familiariser avec la prise en charge globale des patients et la pratique terrain. En partant d'un cas clinique les liens entre la symptomatologie du patient et sa prise en charge sont expliqués. La conduite infirmière et/ou les conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle prescrit infirmiers sont clairement identifiés. 3 La boîte à outils présente les aspects légaux les techniques détaillées des pansements les traitements et les outils de la pratique quotidienne abordés dans les situations cliniques. La compréhension est facilitée par une présentation sous forme de fiches en couleurs et par de nombreux tableaux photographies et illustrations.