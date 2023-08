Le coeur du Pélican

Lors d'une kermesse, le jeune Anthime s'illustre par sa rapidité au jeu de quilles. Il n'en faut pas plus à Brice, un entraîneur obèse, pour l'enrôler dans la course à pied. Anthime, surnommé le Pélican, excelle dans cette discipline et devient un exemple et un symbole pour toute la région... jusqu'à ce qu'il s'effondre aux portes de la gloire. Vingt ans plus tard, il sort de sa torpeur lorsque ses anciens camarades de classe lui lancent le défi de traverser le pays en courant. Le Pélican retrouvera-t-il en lui la force de redevenir un champion et de combler son orgueil ?