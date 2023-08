"J'ai vécu des mois avec ces personnes. J'ai essayé de les comprendre. Tous m'ont ému. Je me suis pris à extrapoler leurs vies pour leur accorder le droit au romanesque. Il était une fois. ". . Enfin ils parlent. Ils osent exposer leur ressentiment, s'ouvrir aux autres, sortir le mal-être de leurs tripes. Gagnés par un courage collectif, ils partagent leurs faiblesses, dévoilent ces sentiments jugés honteux et trop longtemps refoulés. Depuis des années, ils vivent arc-boutés contre une société idéalisée de winners individualistes qu'ils ont chacun, à un moment de leur vie, espéré rejoindre. Les plus aisés ont construit des piscines et acheté des voitures, les plus pauvres espèrent des logements sociaux et beaucoup d'entre eux croulent sous les dettes des crédits à la consommation. Ce jour-là, sous le toit en bois de palettes recyclées, les masques tombent. Après une carrière de grand reporter, Frédéric Brunnquell est auteur-réalisateur de documentaires. Ses films ont reçu de nombreux prix en festival. Attaché à donner la parole aux oubliés de notre société, il a précédemment écrit Hommes des tempêtes, salué par la presse et trois fois primé. Le Bûcher des illusions confirme son talent.