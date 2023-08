All the best liars (version française)

"De leur enfance à Termico, un trou paumé de Californie, toutes trois retiendront surtout la chaleur, la lumière aveuglante et la sensation d'être piégées sous un dôme de verre invisible. Vous avez beau tenter de lui échapper, le désert vous assèche et draine peu à peu vos forces". Rain, Sydney et Brie. Trois amies, inséparables pour la vie. Elles veulent fuir, peu en importe le prix.