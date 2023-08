Valse à 3 soeurs. 2

Comment être une famille quand les parents ne sont plus là ? La cohabitation mouvementée, entre joies simples et doutes, de trois soeurs (28, 22 et 18 ans) qui vivent sous le même toit depuis que, dix ans auparavant, leur mère est décédée et que leur père les a abandonnées. Chacune a ses rêves, ses secrets et ses blessures ; toutes sont des jeunes femmes bien décidées à trouver leur place dans notre époque et à en tirer le meilleur.