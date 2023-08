Anthologie végane. 100 textes essentiels

Le véganisme est l'engagement à ne pas oeuvrer, dans la mesure du possible, à la mise à mort et à l'exploitation des animaux ; il se traduit principalement par le refus de consommer viande, poisson, oeufs et laitages. L'éthique végane n'est pas une chose récente, comme on pourrait le croire, car elle a été embrassée depuis l'Antiquité au sein de plusieurs civilisations, dont la nôtre, par des penseurs de tout premier plan. Le but de cet ouvrage est de rassembler cent des plaidoyers véganes les plus frappants et de les organiser de manière thématique (la justice, la compassion, les abattoirs, l'Inde, les religions monothéistes, etc.). Il permet de saisir l'ambition de ce mouvement, son ancienneté et les nombreuses questions qu'il soulève, depuis la médecine jusqu'à la théologie en passant par la philosophie morale, l'anthropologie, les sciences économiques ou le droit.