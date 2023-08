Macroéconomie. 2e édition

Ce manuel présente, de façon claire et pédagogique, les grands principes de la macroéconomie et permet d'acquérir les fondamentaux indispensables dès la première année d'université. L'alternance de cours, d'exemples et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. Des encadrés proposent des focus sur les points importants. En fin de chapitre, les nombreux exercices permettent de valider les acquis et un encadré "L'essentiel" vient synthétiser les principales notions. Cette nouvelle édition est entièrement mise à jour pour tenir compte des problématiques macroéconomiques les plus récentes.