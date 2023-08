Ma vie d'enfant. Des clés pour accompagner mon enfant de 3 à 10 ans

Quel parent n'a jamais rêvé d'entrer dans la tête de son enfant pour mieux comprendre son fonctionnement ? Comment celui-ci vit-il son entrée dans la scolarité ? Pourquoi lui arrive-t-il de ne pas supporter son petit frère ou sa petite soeur ? Comment vit-il les difficultés rencontrées par ses proches ? Bien plus qu'un recueil d'anecdotes et de pistes pratiques, cette BD vous offre une immersion inédite dans la tête d'un enfant de 3 à 10 ans. Nous avions déjà fait la connaissance de Noah dans Ma vie de bébé. Le voilà en âge d'entrer en maternelle. Tout au long du récit, Noah va grandir, évoluer et nous raconter son quotidien : ses premiers jours d'école, la naissance de sa petite soeur, la découverte de l'amitié, ses incompréhensions face au regard des adultes, les difficultés que rencontrent ses amis (hypersensibilité, harcèlement)... Avec humour et tendresse, Héloïse Junier, psychologue spécialiste du jeune enfant, livre un décryptage décomplexé du fonctionnement de nos jeunes enfants à la lumière de la recherche scientifique ; un récit unique en son genre illustré passionnément par le trait vif et croquant de Christophe Besse