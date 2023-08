Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. Souffrance et travail

Marie Pezé a ouvert la consultation "Souffrance et Travail" à Nanterre en 1997. Pendant treize ans, elle y a reçu des patients aux profils les plus divers, auxquels elle donne ici la parole : Serge, cadre-sup', qui se dope au travail pour se "sentir vivant" ; Agathe, aide-soignante, qui se ronge pour la sécurité de ses malades au point de sombrer dans la paranoïa ; François, juriste d'entreprise, qui a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail parce qu'il n'y "arrive plus"... A travers ces récits cliniques se dresse un constat terrible : les pathologies liées au travail se généralisent et s'aggravent ; l'hyper-productivisme est devenu la norme, fragilisant l'ensemble des salariés. L'auteur invite chacun à prendre ses responsabilités face au déclin des "ressources humaines".