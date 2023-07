Ward Security. Tome 1, Roméo

Geoffrey Ralse est toujours au coeur de la fête. Il adore aller en boîte de nuit, passer du temps avec ses amis et flirter avec tous ceux qui lui tapent dans l'oeil. Hors de question de mettre sa vie sur pause parce qu'un type un peu trop insistant commence à lui envoyer des menaces. Mais tout change lorsque Geoffrey, drogué contre son gré, se réveille à moitié nu chez lui avec un nouveau message de son harceleur. Il a besoin d'aide, et il ne fait confiance qu'à une seule personne... Sven Larsen rejette les avances de Geoffrey depuis des mois, même si cet homme l'attire comme nul autre. Impossible de le côtoyer jour et nuit sans finir par céder. Mais il lui suffit de croiser le regard tourmenté de Geoffrey pour savoir qu'il ne le laissera pas quitter les locaux de Ward Security, l'agence de protection dans laquelle il travaille, sans lui. Même s'il doit bafouer ses propres règles, il protégera Geoffrey. #RomanceContemporaine #Sexy #GardeDuCorps #Stalker #Suspense #MM La série Ward Security se déroule dans le même univers que la série Des liens indestructibles. "Un excellent roman, j'en ai adoré chaque page ! C'est une collaboration très réussie ! " A. E. , autrice de Nothing special "J'adore ces personnages et je suis ravie d'en apprendre plus sur leur histoire ! Impossible de s'arrêter une fois la lecture démarrée... et la fin a su me surprendre, je ne m'attendais absolument pas à cette résolution ! " Jen Wood, autrice de Kennedy Ink "Une histoire fantastique, que je relirai avec plaisir ! " Kate Douglas, autrice de Wolf Tales