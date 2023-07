Ashira Cohen. Tome 1, Sale temps pour jouer les détectives

Des ados disparus. Une magie perdue depuis longtemps. Et un ennemi juré très sexy qui pourrait la pousser au meurtre. La détective Ashira Cohen passe une très, très mauvaise journée. Quand elle avait treize ans, son arnaqueur de père a disparu, la laissant avec des séquelles affectives et physiques qu'elle ne peut cacher. Mais elle s'est endurcie, déterminée à ne plus jamais être manipulée. Est-ce que l'histoire se répète ? D'abord, elle se prend un coup sur la tête pendant une surveillance et découvre qu'elle a un mystérieux tatouage à l'arrière du crâne. Encore pire : il s'agissait d'une protection magique, à présent brisée, qui libère une magie dangereuse qu'elle ne devrait pas posséder en sa qualité d'Ordinaire. Et la cerise sur ce gâteau pourri ? Ses pouvoirs indisciplinés manquent de tuer son ennemi de toujours, Levi, le leader coincé de la communauté magique. S'il décide de parler de ses aptitudes interdites, tout ce qu'elle a construit lui sera pris... de force. Le seul point positif, c'est que Levi a besoin de ses dons surnaturels pour résoudre une vague d'enlèvements. Après qu'il l'a sous-estimée pendant des années, c'est l'occasion pour Ash de prendre sa revanche, et le mettre à genoux va lui procurer une intense satisfaction. Ca, ou le fourrer dans un sac mortuaire. #Paranormal #Magie #Humour #Enquête