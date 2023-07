Tori Dawson Tome 6 : Druide immoral et Vodka

Quand une guerre menace d'exploser, Tori doit prendre les décisions qui s'imposent... Je l'ai déjà dit et je le répète : je ne suis pas une belle personne. J'ai triché à mon examen final de maths, je ne m'arrête pas quand le feu est orange et je colporte des ragots sur mes meilleurs potes. Mais il y a une différence entre ne pas être quelqu'un de bien... et ne pas être quelqu'un de bien. Et je ne sais pas dans quelle catégorie ranger un certain druide qui se trouve être mon ami. A son palmarès, on retrouve la magie noire, l'enlèvement, le meurtre, et il est sur le point d'y ajouter "massacre à grande échelle" si je ne l'en empêche pas. La vengeance, c'est moche. Dois-je intervenir ? Lui et son ennemie jurée sont sur le point de s'entre-tuer. Les opportunistes se frottent les mains. Les guildes qui les arrêtent en général sont assiégées. Nous sommes à la veille d'une véritable guerre, et je n'ai pas beaucoup de temps pour prendre une décision. Qui est le vrai méchant... et oserai-je me dresser sur son chemin ? #MagieNoire #UrbanFantasy #Paranormal #Faes #Démons