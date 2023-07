Un héritage amer. Tome 2, L'objet de tous les désirs

Tom Gray est l'un des meilleurs top models du milieu - un objet de désir facile. Indépendant, insaisissable et constamment dans le contrôle, il a l'habitude de vivre sa vie selon ses propres termes. Mais quand Tom est soupçonné du meurtre sanglant de son employeur, son monde sombre dans le chaos. Quelqu'un veut le piéger. Quelqu'un le harcèle. Et, alors que de vieux secrets ressurgissent, Tom se rend compte que son adversaire a toujours un coup d'avance. Will Foster est le seul en qui Tom a confiance. Mais Tom a brutalement coupé les ponts entre eux deux ans plus tôt, et Will en a durement payé le prix. S'il veut survivre, Tom doit prouver son innocence à Will - et au monde entier. #Mystère #Enquête #Suspense #Meurtre #Thriller #Policier #MM #RomanceContemporaine #Stalker "Je ne pense pas avoir lu quelque chose de si passionnant depuis longtemps, et une fois que je l'ai commencé, je n'ai pas pu le reposer. C'est définitivement l'un de ceux où vous pensez un chapitre de plus, et vous restez à le lire des heures plus tard". Judith, lectrice Goodreads "Voilà un roman que vous ne voudrez pas reposer une fois que vous l'aurez ouvert, et qui restera dans un coin de votre tête des jours après que vous l'aurez terminé. Intelligent, fin et addictif, L'objet de tous les désirs prouve une fois encore que Dal Maclean est une figure incontournable du genre". Em Wittmann, blog All About Romance "Les fashionistas se délecteront d'évoluer dans le milieu de la haute couture auprès de ce héros à la beauté tragique, mais les fans de romans policiers seront happés également grâce à un savant mélange de relations épineuses, de fausses pistes et de retournements de situation intelligents. Préparez-vous à être surpris ! " Janis Law, autrice de The Francis Bacon Mysteries