En équilibre. Tome 2, I need you !

Notre plus gros risque était celui que nous n'avions jamais pris... Ce n'était qu'une aventure le temps d'un printemps, il y a trois ans. Juste une amourette d'une semaine, et aucun des deux n'avait réfléchi plus loin. Surtout que Tobias James était le voisin d'Amelia et le meilleur ami de son frère aîné. Et que ses rêves l'attendaient à son retour, et qu'ils leur empêcheraient tout avenir commun. A présent, Amelia est en train de réaliser les siens à Los Angeles, et le plus grand de tous est sur le point de se concrétiser. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que passé et présent entrent en collision. Pas maintenant. Pas ici. Pas lui. Mais Tobias revient dans sa vie comme s'il ne l'avait jamais quittée. Malheureusement, elle n'a jamais oublié qu'il l'a bel et bien fait. La balle est dans le camp d'Amelia, mais Tobias n'aura aucun scrupule à lui voler sa puissance, sa résolution, son coeur... Lorsqu'il lui demande une deuxième chance pour rallumer leur flamme, la réponse est simple : c'est impossible. Pas sans risquer de défier les règles sur lesquelles sont construits leurs rêves et risquer le tout pour le tout. #RomanceContemporaine #DeuxièmeChance #Retrouvailles #MF