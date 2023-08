Frida Khalo, une artiste rebelle

Une collection de livres brochés, qui racontent un épisode emblématique de la vie d'un personnage célèbre, historique ou légendaire, raconté comme une histoire à lire : ici, l'incroyable destin de Frida Kahlo, artiste rebelle. A 18 ans, un accident de bus l'immobilise dans son lit. Cette jeune femme qui se destinait à devenir médecin se plonge alors dans la peinture. Bloquée dans un carcan de plâtre, elle ressent un grand besoin de liberté, de culture et s'intéresse à l'émancipation et à la liberté des femmes dans la société mexicaine. Sa grande capacité de résilience montre aux enfants que quels que soient les coups durs de la vie, on peut chercher et trouver un ciel bleu. En fin d'ouvrage, un dossier historique illustré pour aller plus loin sur la vie du personnage.