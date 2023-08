Ulysse et l'incroyable traversée

Une collection de livres brochés qui renferment un épisode de la vie d'un personnage célèbre, historique ou légendaire, raconté comme une histoire : ici, l'épisode des Sirènes et de Charybde et Scylla de la légende d'Ulysse. En fin d'ouvrage, un dossier historique illustré pour aller plus loin sur la vie du personnage.