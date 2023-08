Le club des plumes vertes - Mission abeilles

- Chaque titre raconte l'histoire du point de vue des oiseaux : les 3 héros constatent les " dégâts " environnementaux sur Terre, côté animal, en miroir de celui des êtres humains. - La petite bande des 3, évolue " en hauteur " et se pose dans différents milieux selon les titres, (la forêt, les parcs en villes, les prairies, les littoraux et bords de mer...), pour " agir " et répondre à différentes situations d'urgence : ils se mobiliser contre la déforestation, les pesticides, l'envahissement des déchets, du plastique... - Investis d'une mission pour changer les habitudes humaines, ils agissent entre eux ou en interaction avec d'autres animaux qui rejoignent le trio, voire avec les hommes. - chaque héros a son caractère bien à lui : Colombo, le pigeon un peu frondeur et grincheux est particulièrement rusé, et prêt à découvrir le monde, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir de la nourriture ! Pétoche, le canard froussard et rêveur mais le plus costaud de la bande est prêt à tout pour dompter ses peurs et rêve de devenir plus courageux. Pirouette, l'alouette, déborde d'entrain et de bonne volonté et se bat contre toutes les injustices ; elle est le chef de bande. - Toujours unis, la force des 3 finit par l'emporter.